Ex combatientes de Malvinas fueron nominados al Nobel de la Paz

Recientemente se conocieron los nominados para una nueva entrega del Premio Nobel de la Paz. Enorme fue la sorpresa cuando desde el comité encargado de seleccionar los candidatos, informaron que entre todos los elegidos se encuentran dos ex combatientes de la Guerra de Malvinas. Se trata del argentino Julio Aro y el inglés Geoffrey Cardozo, encargados de la identificación de una gran cantidad de víctimas de este conflicto.

Debido a esta impactante noticia, Aro fue entrevistado por un diario de su Mar del Plata natal llamado "La Capital". En este contacto expresó que esta muy contento y que ya ha podido comunicarse con su colega británico. Sumado a esto este hombre que defendió a la patria en ese momento tan sensible de la historia nacional, reveló que muchas madres de las víctimas se comunicaron con él.

"Estamos muy contentos. Las mamás también. Tengo el celular repleto de mensajes que me rompen el corazón. Me tratan como a un hijo y eso me emociona muchísimo", expresó. Cabe destacar que esta llamativa e inesperada relación entre los ex militares, comenzó luego de que Aro fue a visitar el cementerio de Darwin de la isla y se percatara que una gran cantidad de tumbas tenían la inscripción "soldado argentino sólo conocido por Dios".

Frente a esta situación al argentino se le ocurrió comenzar a comunicarse con veteranos de guerra ingleses. En ese tiempo conoció a Cardozo, que fue un soldado encargado de recoger los cadáveres de los argentinos. Debido a la tarea que desempeñaba en su juventud el británico pudo darle datos precisos y claves a quien fue su rival años atrás

Gracias a esta información se lograron identificar y encontrar una gran cantidad de restos que si no fuera por este trabajo, difícilmente hubieran tenido una sepultura digna. Luego de un tiempo crearon la fundación "No me olvides", a través de la cual se sigue tratando de identificar algunos cuerpos.