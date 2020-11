Aseguran que cayó un meteorito en pleno suelo argentino

Algo extraño y por el momento inexplicable se produjo esta semana en la provincia de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Villa Nueva. Lo que sucedió es que vecinos del lugar se encontraron que en los alrededores de una casa de familia, se había producido un agujero en una zona asfaltada donde se encontraba una extraña roca dentro. Todos aseguraban que se trataba de un meteorito.

Todo se produjo en las cercanías de una de las viviendas que hay ubicadas en el barrio llamado La Reserva, dentro de la ciudad cordobesa de Villa Nueva. En este lugar misteriosamente apareció una piedra desconocida, que provocó un hoyo en un lugar pavimentado de este pueblo.

Debido a esto quienes viven en el lugar pensaron que se trataba de un meteorito o de un trozo de una roca espacial, debido a que no tenía un tamaño muy grande. Para poder confirmar o descartar esta hipótesis contactaron a un geólogo, a quien le entregaron el objeto para que sea analizado.

Este profesional no fue capaz de determinar que fue lo que sucedió en el lugar, así que el astrofotógrafo recientemente premiado por la Administración Espacial Aeronáutica de Estados Unidos (NASA), decidió enviarle un extracto de la roca a un especialista en Geología de la provincia de Córdoba. Este hombre le manifestó que por el momento para él no se trata de un meteorito. Sin embargo esta posibilidad no se descartó completamente. Si esto llegara a constatarse seria todo un hito ya que se convertiría en el primero que se estrella en un lugar urbano de Sudamérica.