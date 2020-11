Covid19: el Gobierno confirmó la compra de la vacuna, mirá cuándo llega

Alberto Fernández confirmó la llegada de 25 millones de dosis de la vacuna contra el Covid19 y, según señalan, las primeras partidas llegarán en diciembre, mientras que las restantes llegarán los primeros días de enero.

Medios nacionales afirman que esto tiene que ver con el viaje de Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, a Rusia, donde se encuentra el patentamiento de Sputnik V. Desde allí, cada avance que tiene la vacuna genera una notificación a ANMAT y a la Organización Mundial de la Salud.

'El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser Presidente. Pero obviamente que si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá por supuesto que me la daría', dijo Fernández.

La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya y se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos. De hecho, ya pidieron ante las autoridades de la OMS la preclasificación de su vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un paso clave para obtener la aprobación mundial para su distribución y utilización.