Embarazada que perdió a su hijo: 'Yo sentía a mi bebé moverse en la panza'

En las últimas horas se conoció la lamentable situación que tuvo que atravesar una mujer en Formosa cuando entró en trabajo de parto y le negaron una ambulancia. Embarazada, tuvo que trasladarse en moto a otro hospital pero cuando la atendieron le dijeron que su hijo no presentaba signos vitales. 'Yo lo sentía a mi bebé moviéndose en mi panza, pero me dijeron que no escuchaban supuestamente sus latidos', contó.

Romina Ojeda agregó que le hicieron una ecografía, 'pero no la hicieron bien'. 'Yo lo sentía, ahí nomás me tenían que operar de urgencia', insistió. La mujer aseguró que allí le pusieron suero, pero que el médico no hizo 'nada' más. Y encima, tras comunicarle que su hijo había muerto, la derivaron nuevamente, esta vez al hospital de la ciudad de Formosa.

'En vez de hacerle la cesárea en Laguna Blanca, la enviaron al hospital de Formosa para zafarse de ella, por ello recurro a los medios para que escuchen esto. Estoy muy mal, perdí a mi bebé que iba a ser un varoncito', lamentó Silvio Paredes ante la prensa y aseguró que su esposa 'se hizo todos los controles, pero siempre que los tenía en el hospital le decían que la máquina estaba descompuesta'.

Precisó también que le hicieron dos ecografías durante el embarazo pero nunca le informaron de cuántos meses estaba. Finalmente fueron trasladados hasta Formosa y aunque Romina aseguró que 'en el camino sentía las pataditas' de su bebé, el director del nosocomio La Madre y El Niño de la capital provincial, Víctor Fernández, manifestó que el bebé 'ya hacía más de 48 horas que no tenía latidos dentro de la panza de la mamá'.