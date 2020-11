La primera vez que Diego Maradona llegó a San Juan

Fue un 10 de octubre de 1979, alrededor de las 19 horas llegaba por primera vez a San Juan un joven Diego Armando Maradona. Aquel día llegaba junto al equipo que lo vio nacer, con la camiseta de Argentinos Juniors para disputar un amistoso frente a San Martín en cancha del Verdinegro. ¿La particularidad? En el Bicho, un tal Diego Maradona la rompía cada fin de semana.

Era la primera vez que el reciente campeón del Mundo con la Selección juvenil jugaba en la provincia. De fama reciente, con sólo 18 años de edad y una calidad descollante que en poco tiempo lo llevaría a convertirse en el mejor jugador de la historia, Diego fue recibido por cientos de personas que lo esperaron en Las Chacritas y luego en la puerta del Hotel Estornell.

Luego que arribó a la provincia con un cansancio notorio, "pelusa" le brindó una entrevista a quienes comandaban en aquella época el Diario de Cuyo. “Estoy muy contento de estar en San Juan. Siempre es satisfactorio llegar a un lugar donde se sabe que a uno lo quieren y lo distinguen. Sé que esto se lo debo al fútbol”, dijo con tono bajo, calmo y agotado.

La vida futbolística de Diego recién empezaba. Todavía faltaba lo mejor. Y lo peor. Aún no llegaba Boca a sus días, la Selección mayor sólo había visto algunos chispazos del crack. Barcelona no aparecía ni en sueños, la gloria en Nápoli era una simple utopía. De novio con Claudia Villafañe, aún no tenía hijos. Los escándalos todavía no lo rozaban. Sólo aquella gran decepción de quedar afuera de los convocados para disputar el Mundial 78.

“Yo lo que quiero es que la gente me comprenda, que muchas veces no puede uno estar con la misma simpatía. Hoy hemos tenido un viaje agotador y en este momento lo único que quiero es descansar a pesar de que sé que mucha gente me quiere ver. Mañana me verán todos en lo que realmente me quieren ver”, dijo aquella tarde sin saber, quizás, que tendría que repetir esa frase durante toda su vida.

El Bicho arribó a San Juan con un plantel plagado de cracks. Estaban Enrique “Quique” Wolff, Carlos Ereros, Abelardo Carabelli y por supuesto, Diego Armando.

Por otra parte, San Martín tenía un gran equipo. Ángel Fuentes, Orlando Farías, Antonio Ríos, Mario Soto, Jorge Bustos, Mario “Lechuga” Agüero, Mario Ávila, entre sus principales figuras, dirigidos por José Mendez de Socio. El Verdinegro que se consagraría un año después campeón en la Liga Sanjuanina recibió al conjunto de la Paternal y el partido generó una enorme expectativa.

El 25 de noviembre de 2020 quedará el recuerdo en el paìs y en todo el mundo como el día en que Diego Armando Maradona sufrió un paro respiratorio y lamentablemente falleció. El episodio ocurrió en su casa y si, se tratá de un hombre que dejó su huella en todo el mundo, incluso en San Juan.