Desgarrador: Diego Maradona murió en soledad

Horas después de que se confirmara el fallecimiento de Maradona, trascendieron los informes realizados por los fiscales de San Isidro. Estos escritos revelaron que el Diego se fue de este mundo en soledad, ya que la última persona que lo vio con vida fue a las 23:00 del martes 24 de noviembre. Al otro día fue su psicólogo y su psiquiatra quienes lo hallaron sin signos virales.

Según lo que manifiestan estos informes oficiales de distintos fiscales, Maradona falleció totalmente sólo en su habitación. La última persona que lo vio con vida fue Jonatan Espósito, hijo de la hermana de Diego llamada María Rosa, alrededor de las 23;00 del pasado martes 24 de noviembre.

Recién al otro día fueron a visitarlo como era habitual su psicólogo y su psiquiatra a las 11:30 del fatídico miércoles 25 de noviembre. Debido a que el astro del fútbol mundial no respondía a sus llamados, decidieron entrar por la fuerza a la habitación. En ese momento se encontraron con el ex director técnico de la selección acostado sin reacción alguna.

Ante esta situación trataron de reanimarlo y llamaron a las ambulancia, pero ya no había nada que hacer porque el ex técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata no presentaba signos vitales. De esta manera su muerte se hizo oficial alrededor de las 12:00 del miércoles.