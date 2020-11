EN VIVO: miles de personas lloran a Diego Maradona en Casa Rosada

Desde las 6 de la mañana, miles de personas despiden a Diego Armando Maradona en la Casa Rosada. El ídolo argentino murió el miércoles a los 60 años por un paro cardio respiratorio. En horas de la madrugada, hubo una ceremonia íntima para sus familiares y amigos.

La ceremonia comenzó con algunos incidentes entre la policía y algunas personas que intentaban ingresar al lugar. Luego, empezaron a entrar de grupos al recinto donde se encuentra el féretro del 10.

Aplausos, lágrimas, llantos, cantos, banderas, así marchan por el lugar las personas que buscan despedir al máximo ídolo futbolístico del país. Alguno lo hacen con camisetas y banderas, otros simplemente pasaban por el lugar aun incrédulos de la muerte de Diego.

Los fanáticos comenzaron a llegar a Casa Rosada por la noche del miércoles. En la zona de Casa Rosada y Plaza de Mayo se desplegó un amplio operativo policial con más de 1500 efectivos para controlar el movimiento de personas en toda el área. Según informaron medios nacionales, la fila para ingresar a despedir al ídolo se extendía por avenida de Mayo y llegaba hasta la avenida 9 de Julio.

Junto al ataúd, se encuentran los familiares cercanos de Maradona: sus hijas, Dalma y Gianina. La ex esposa, Claudia Villafañe, Jana Maradona, Veronica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando.

En horas de la noche del miércoles, hubo una ceremonia de la que participaron también algunos ex jugadores de la Selección Argentina campeona del Mundial de México 1986: Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Julio “Vasco” Olarticoechea, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Oscar Garré.

También pasaron a despedir al ídolo, algunos jugadores actuales como Carlos Tévez, Rolando Schiavi, Martín Palermo y Ramón Ábila, Javier Mascherano, entre otros.

A primera hora de la mañana hubo un incidente con Rocío Oliva, la ex pareja de Maradona a quien sus familiares no la dejaron entrar a despedir a Diego: "Me mandaron a hacer la fila", dijo entre lágrimas ante medios nacionales.

El velorio de Diego Maradona se extenderá hasta las 16 de este jueves. Luego será trasladado al cementerio privado de Bella Vista.