Aseguran que Maradona manifestó una extraña 'última voluntad'

El pasado jueves 26 de noviembre, el día después de la muerte de Maradona, el periodista deportivo Martín Arévalo aseguró cuál fue la última voluntad de Diego Armando antes de partir. Este comunicador aseveró que el "pelusa" habría dejado por escrito que quería que su cuerpo fuera embalsamado y expuesto para poder seguir presente entre la gente.

Un momento inesperado y extraño se vivió durante la emisión en vivo de una de los programas del canal TyC Sports. Durante el desarrollo de una de estas producciones, el polémico periodista deportivo Martín Arévalo se animó a asegurar cuál fue la última voluntad de Maradona tiempo antes de fallecer.

Según Arévalo Diego Armando dejó una carta escrita de puño y letra donde le habría dejado en claro a sus familiares que quería que su cuerpo fuera embalsamado. Esto tendría la finalidad de que fuera expuesto en un museo, para poder seguir estando presente entre el pueblo argentino.

"Cuando surgió la idea de un monumento, dijo que no. 'Yo quiero que me embalsamen', y eso quedó escrito. A la familia le van a hacer llegar un papel firmado por Diego para que su cuerpo sea embalsamado", aseveró el cronista que aclaró que no sabe si los seres queridos del astro del fútbol van a cumplir esta petición o no.