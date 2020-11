Último momento: Solicitan la exhumación del cuerpo de Diego Maradona

Luego de dos días de dolor por la sorpresiva muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años de edad, Santiago Lara un joven de La Plata quien hace años asegura ser hijo del Diez, solicitó a la Justicia –con carácter de urgente- la exhumación del cuerpo del último DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El objetivo principal apunta a esclarecer el tema de la identidad y comprobar la filiación del joven que, supuestamente, nació fruto de una fugaz relación de Maradona con la madre del joven llamada Natalia Garat que falleció cuando Lara tenía solo tres años de edad.

“Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá (en referencia a Marcelo Lara) y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar”, dijo Santiago en una entrevista con el portal “Big Bang News” en 2016.

Durante 2019 el ex abogado de Maradona, Matías Morla admitió que era posible que el platense fuese hijo del Diez y manifestó sus intenciones de llegar a la verdad “Me puso muy feliz que por lo menos Morla haya aceptado que yo estoy, por así decirlo. Como siempre, voy a esperar el marco legal”, comentó recientemente el joven en “Nosotros a la mañana” (El Trece).

Y finalmente este viernes se supo, a través del programa “Suelta la sopa” (Telemundo), que Lara realizó el pedido de exhumación para obtener una muestra de ADN y finalmente conocer su identidad. A través de su abogado José Núñez se presentó un escrito ante la Justicia en el marco de la causa por reclamo de filiación que se tramita en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata. Se solicitó que se designe un perito especialista en examen de tipicidad de ADN con el objetivo de establecer los porcentajes de compatibilidad de Lara y Maradona y que los restos del ex futbolista sean trasladados a la morgue de La Plata “para su conservación”.

“Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar consistente en una medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN”, se especifica en el texto“.

Hasta los últimos días antes de su muerte, que se tenía que sacar el respirador para hablar, mi madre le dijo a un grupo de abogados que yo era hijo de Diego. Quiero saber quién soy. No tengo pretensiones económicas”, aseguró Santiago.

También se conoció la noticia que hay otra joven en una situación similar, pero se desconoce si habrá novedades legales como las de Lara. Se trata de Magalí, otra supuesta hija de Diego que luego de ser adoptada y al reencontrarse con su madre biológica supo que la mujer había mantenido un affaire con Maradona en 1995, producto del cual había quedado embarazada. A partir de ahí Magalí decidió entablar una demanda de filiación previa a la realización de un análisis de ADN que Maradona nunca se realizó.