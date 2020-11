Desesperado lamento de un policía con diabetes

Un policía de Catamarca publicó un crudo video donde expresa su desesperante situación laboral y de salud. El mismo fue repostado por un medio de la provincia. Este caso tiene como principal protagonista al sargento Mauro Javier Ríos, quien el pasado 19 de octubre fue desafectado de la fuerza de seguridad.

El hombre padece diabetes. Pero lo más lamentable es que se quedó sin goce de sueldo y sin obra social. “Fui a pedir una entrevista con el Jefe de la Policía, pero nunca me recibió. Me voy a tener que amotinar”, explicó Ríos.

Debido a un “tropezón en la carrera policial” como explica Ríos es que le solicitaron la baja. “Me cansé de golpear puertas pidiendo solución pero todas se me cerraron”, explica el policía en el video. Además, el sujeto manifestó que “me voy a tener que amotinar en la Jefatura para que me solucionen el problema. Sé que está mal, pero voy a tener que hacerlo”.

“Lo que más me duele es que me retienen el sueldo. No voy a tener obra social y tengo diabetes, estuve internado por ese tema. Ya bajé 7 kilos casi”, indicó el policía entre sollozos. También agregó que sus compañeros no tienen apoyo de nadie, ya que “casi 200 policías están aislados por Covid-19“. En tanto su caso es diferente ya que como el enfatiza : “Yo tuve certificado porque soy persona de riesgo”.

Noticias Relacionadas Mató a su nieta de 2 años cuando intentaba estacionar

Gentileza de El Aconquija

Por último, Ríos expresó que para solucionar su problema por la vía legal “me piden que busque un abogado. Cómo quieren que lo pague si me retienen el sueldo. No tengo otra opción”. En el multimedia se lo ve al hombre en mal estado de salud. Varios de sus amigos y allegados temen que le pueda ocurrir algo ya que este tema le esta afectado psicológicamente.

Hasta el momento ninguna autoridad de la Policía hizo comentario alguno sobre el caso y mucho menos el Gobierno Provincial encabezado por Raúl Jalil.