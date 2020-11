Salió a la luz el estremecedor último audio que envió Maradona

El fallecimiento de Maradona sigue dando de que hablar a 5 días de haber sido confirmado. Este lunes 30 de noviembre el nombre Diego Armando volvió a estar en boca de todos, ya que salió a la luz el último audio que envió el astro del fútbol mundial antes de tener este trágico final en su casa de Tigre.

En las últimas horas se conoció cuál fue el último audio que envió Diego Armando Maradona, antes de dejar este mundo el pasado miércoles 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio. Este mensaje lo envió el "pelusa" a Mario Daudry que es la actual pareja de la ex del "Cebollita", Verónica Ojeda.

En este mensaje de voz el fallecido le decía a Daudry: "Hola Mario, habla Diego, ya se que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero y me dijo que está con vos. Cuidala mucho y de paso, me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada. Mira que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo".

Cabe destacar que cuando se refiere a "su angelito" Maradona hacía referencia al pequeño Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Ojeda durante el mes de febrero del año 2013. Este mensaje sorprendió a propios y a extraños, ya que el "pibe de oro" no solía tener buena relación con las nuevas parejas de sus ex.