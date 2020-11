Mirá qué famosos se ofrecieron para colocarse la vacuna rusa

Luego de que Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, declarara en una entrevista que la gente se sentiría más confiada si los famosos utilizaran la vacuna rusa, algunos de ellos se mostraron a favor de esta idea y se ofrecieron como voluntarios. Algunos de ellos fueron el polémico Diego Brancatelli y el conocido conductor de Intrusos Jorge Rial.

Varios personajes conocidos de la farándula argentina se mostraron a favor de colocarse la vacuna rusa contra el Covid 19 y se ofrecieron como voluntarios. Estos ofrecimientos llegaron luego de que la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, mencionara durante una entrevista con el medio A24 que esto podría darle confianza a la comunidad argentina.

Luego de que estas declaraciones se viralizaran muchos usuarios de Twitter comenzaron a "ofrecer" a varios famosos como voluntarios para que prueben la vacuna. El nombre que más se repetía era el del experimentado conductor del programa Intrusos, Jorge Rial. Debido a esto el comunicador respondió mediante un posteo en la red social del pajarito.

“Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”, escribió la figura de los chimentos nacionales.

Por otro lado durante el programa televisivo Intratables el polémico panelista Diego Brancatelli, fue consultado acerca de este tema. Sobre esto dijo: “Por supuesto. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quién no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”.

Finalmente otra que se sumó fue la actriz, comediante y conductora argentina, Florencia Peña. La rubia se refirió a esta cuestión con el humor que la hizo conocida. “Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", sentenció.