Sputnik V: aseguran que si los famosos se vacunan la sociedad tendría confianza

La adquisición de la vacuna rusa contra el Covid 19, la Sputnik V, ha generado tanto felicidad como preocupación e inseguridad en muchos argentinos. Incluso hay algunos que han asegurado que no se inocularán. En relación a esto la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que si algunos famosos se vacunan podría ayudar a que la gente se sienta más confiada.

Se generó una gran cantidad de reacciones en la población argentina luego de que el presidente de la República, Alberto Fernández, anunciara la compra de la vacuna rusa contra el Covid 19. Algunos se sintieron aliviados y otros manifestaron que no están seguros de utilizarla. Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud, se refirió a este tema en una entrevista con el medio A24.

En esta nota la funcionaria mencionó que una práctica que podría darle más seguridad sobre la Sputnik V a los argentinos, sería que los famosos la utilizaran. "Podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza", aseguró la autoridad refiriéndose a los influencers y personajes reconocidos del mundo del arte.

Sin embargo Vizzotti aclaró que no se obligará a nadie a usar este vacuna, ya que no esta dentro del calendario habitual. "En ningún momento dijimos que la vacuna iba a ser obligatoria, porque la vacuna rusa no es una de calendario", sentenció la trabajadora de la salud asegurando que ella se daría "la vacuna rusa, la de Oxford, la china, todas".