El emotivo posteo de Dalma luego de ir al palco de Diego Maradona

Siempre quedó en evidencia que de los hijos de Maradona, Dalma es la más futbolera y fanática de Boca Juniors de todos. Debido a esto y para que el palco que lleva el nombre de su padre no estuviera vació, decidió ir a La Bombonera a ver el partido frente a Newell´s el domingo 29 de noviembre. Luego de vivir esta experiencia decidió hacer un emotivo posteo en su cuenta de Instagram.

Si bien recibió algunas críticas por estar presente en el estadio, a tan pocos días del fallecimiento de su padre, la inmensa mayoría de futboleros vio con buenos ojos su asistencia al partido para poder recordar a Diego Armando de una u otra forma. Dos días después de la victoria por 2 a 0 del conjunto "Xeneize" sobre "La Lepra", Dalma realizó un posteo en Instagram sobre este tema.

"Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papà ! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva,hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA❤️, los de Newell’ s old boys y especialmente Cristian Riquelme!", comenzaba este mensaje.

Dalma reveló que no sabía si iba a poder aguantar ir a la cancha y estar sin su papá, pero tampoco quería dejar sólo el palco en su honor. "Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo,Mary, Lili y sus nietos ❤️", concluyó la hija del 10.