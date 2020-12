Dalma compartió un inédito y emotivo video con Diego Maradona

Recientemente un inédito video de Diego Armando Maradona junto a su familia, emocionó a más de un usuario de internet. Esta filmación fue compartida por una de las hijas del astro del fútbol mundial, más precisamente por Dalma. En este material se podía ver a Claudia Villafañe, a la leyenda del deporte y a sus dos pequeñas cantando todos juntos.

Dalma publicó esta grabación que dura apenas 59 segundos, en las historias de su cuenta de Instagram. La misma hizo emocionar hasta las lágrimas a los más de 500.000 seguidores que tiene en esta red social. La hija del fallecido contó que hace unos días lo había visto, pero que desapareció antes de que ella pudiera guardarlo.

Sin embargo cientos de sus followers pudieron volver a encontrarlo y se lo reenviaron. "¡Ayer en la lupita me apareció un vídeo de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los 4! Ellos están de espaldas y Giani, mini, tomando mate ¡Lo quiero tener! ¿¿¿Me ayudan??? Otro datazo: Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema. ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más", había escrito la influencers horas antes.

Afortunadamente Dalma ya cuenta con este especial recuerdo en su poder y no dudo en mostrárselo a todo el mundo. "¡Video encontrado! Gracias a todos los que me lo pasaron. Ya me lo guardé", sentenció llena de emoción la hija del recientemente fallecido Diego Armando.