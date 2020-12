Lo que pide Córdoba y San Luis para vacacionar

San Luis y en Córdoba piden el "Certificado Verano" para poder ingresar a sus territorios. En el mismo hay que completar tantos datos personales como del grupo familiar. Las autoridades locales analizan el pedido y emiten o no la habilitación. Debe solicitarse al menos cinco días antes del viaje. El permiso es para un destino en particular, si indica una ciudad no se permite circular durante ese periodo de visita a otra localidad.

Por su parte San Luis pedirá cobertura médica para vacacionar. " Para los viajes de enero en adelante, el registro se habilitará, de manera progresiva, con tres semanas de anticipación a tu viaje. El Certificado Verano podés llevarlo impreso, descargado en tu celular o en la aplicación Cuidar", explicaron desde Turismo

En San Luis la temporada de verano inicia el martes 15 de diciembre.

¿Hay que sacar el Certificado Verano? Sí. Las autoridades deben responder la autorización para saber si están habilitados o no para ingresar.

¿Piden certificado Covid-19 negativo? No.

¿Piden seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria? Sí. Se debe tener alguna de las siguientes opciones: -Seguro de asistencia al viajero con cobertura de contingencias vinculadas a Covid-19 (asistencia médica por Covid-19, gastos de internación en institución privada, traslado sanitario, repatriación funeraria, gastos en medicación/PCR).

O bien una Obra social de alcance nacional con cobertura de contingencias vinculadas a Covid-19.

Se aplicará de forma obligatoria el "Protocolo de Trazabilidad": tanto a la entrada como a la salida se pedirán los DNI para escanearlos con la aplicación "Trazar San Luis", con la finalidad de realizar un seguimiento epidemiológico para evitar los contagios.

En Córdoba

La temporada para turismo nacional e internacional comenzará el viernes 1° de enero de 2021.

¿Piden seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria? No -

