Adiós Carnaval del País

No seguirá el baile en Gualeguaychú. Suspenden el carnaval.

El "Carnaval del País", considerado como la mayor fiesta a cielo abierto de la Argentina no se realizará este verano debido a la situación epidemiológica de esa ciudad de Entre Ríos. El carnaval genera más de 1.500 puestos de trabajo en la ciudad.

Anualmente se presentan unas 12 carrozas y más de mil integrantes. Pero ninguno de estos números importan para las autoridades sanitarias de Entre Ríos .

Luego de varias semanas de trabajo en protocolos sanitarios, un comunicado firmado por los directivos de las cinco comparsas animadoras de la fiesta señala que la medida se tomó "debido a la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad "

Al respecto, el presidente de la Comisión y dirigente de la comparsa del Club de Pescadores, Ricardo Saller, afirmó en declaraciones radiales que "no daba para más, era una decisión que ya no podíamos dejar pasar más". Luego explicó que más adelante mantendrán reuniones "para ver si la situación sanitaria y los decretos permiten hacer algún otro evento o no".

Para esta edición iban a participar las cinco comparsas locales (O'Bahía, del Club de Pescadores; Papelitos, de Juventud Unida; Ará Yeví, de Tiro Federal; Marí Marí, de Central Entrerriano, y Kamarr, del Club Sirio Libanés). Era la primera oportunidad en la que desfilarían juntas en el corsódromo de Gualeguaychú,

Fuente: Turismo Entre Ríos