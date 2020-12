El movilizador relato de la madre del niño de 2 años abusado y golpeado

El pasado domingo 13 de diciembre un nene de 2 años falleció, luego de pelear por su vida más de un año. El pequeño había sido abusado sexualmente y golpeado por su padrastro que se encuentra prófugo de la Justicia. Este lunes la madre de la víctima se animó a contar todo lo sucedido en un medio de comunicación nacional.

La muerte del pequeño Lucas Tahiel Quirós indignó y entristeció a gran parte de los argentinos. El pequeño fue agredido violentamente y posteriormente abusado sexualmente por su padrastro, Rubén Oscar Pérez de 40 años. El pequeño estuvo internado por más de un año, pero finalmente no pudo ganar esta dura batalla.

Carolina, la mamá de la víctima, declaró en comunicación con C5N que luego de que el niño comenzara a llorar por la golpiza que recibió Pérez le tapó la boca a ella para que no pudiera gritar para pedir ayuda. La afectada reveló que denunció por violencia de género en más de una ocasión al agresor, pero que la Policía nunca lo detuvo.

"Él nos maltrataba a nosotros siempre y me tiene amenazada de muerte. Decía que iba a prenderme fuego la casa. Yo no quise quedarme ahí porque me gustara como marido, sino por el miedo que tenía. Una vez intenté escaparme y no sé quién le avisó, me alcanzó y me lastimó una pierna, después de que me curé y atacó al nene", aseguró.

Acerca de la huida de este malnacido, Carolina aseguró que se tomó todo el tiempo del mundo para hacerlo. El hombre habría ido a visitar distintas casas antes de escaparse. Sumado a esto, llena de bronca y tristeza por la situación, esta mujer contó que las autoridades le dicen que no saben donde esta pero que a su vez no se esfuerzan por encontrarlo. "Antes de fugarse juntó ropa, pasó por lo de su familia, por el campo de un amigo, se tomó todo el tiempo que necesitaba. La policía dice que no lo encuentra, pero tampoco hace nada para lograrlo”, sentenció.