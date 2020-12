Secuestraron a una joven y subieron fotos torturándola para exigir plata

Tras una intensa búsqueda a contrarreloj, una joven de 22 años que había desaparecido en Capitán Sarmiento fue hallada con vida, golpeada y en estado de shock, en una zona rural de ese partido bonaerense. Su familia había denunciado su secuestro después de viralizarse varias fotos y un video en la red social Facebook.

En las imágenes podía verse a la víctima amordazada junto a un pedido extorsivo de dinero. 'En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo', se leía en uno de los posteos.

La publicación se viralizó este martes desde el perfil de Cecilia Barroso, junto a unas impactantes imágenes y videos de la mujer golpeada y amordazada, recostada en la tierra y rodeada de vegetación. Tras la aparición del mensaje extorsivo, la cuenta de la joven se desactivó en ese momento y también se apagó su celular.

El objetivo era que no pudieran localizarla. Así comenzó la desesperada búsqueda de la chica, madre de dos hijos, y el despliegue policial para hallarla. Según denunció su familia, Barroso había salido de su casa cerca de las 14 del martes para comprar algunos juguetes y nadie volvió a saber de ella.

Luego apareció la publicación en las redes reclamando por la presunta venta fallida de un vehículo. A primeras horas de la noche del martes, la joven fue encontrada en estado de shock cerca del puente fierro, en Ruta 8, una zona rural, con las manos atadas y varios golpes en el rostro.

En consecuencia, fue atendida cerca de las 21 en el Hospital San Carlos. De acuerdo a la declaración de la víctima, ella fue atacada desde atrás con un golpe de puño que le hizo perder la conciencia. Afirmó desconocer la deuda y el motivo del secuestro.