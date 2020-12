Policías iban a frenar una fiesta clandestina y se encontraron a Pablo Lescano

Un hecho insólito se produjo recientemente en la provincia de Santa Fe. Lo que sucedió fue que un grupo de personas denunció que se estaba desarrollando una fiesta clandestina. Sin embargo cuando los efectivos policiales llegaron al lugar se dieron cuenta que se trataba de que Pablo Lescano estaba grabando un video musical.

Todo sucedió alrededor de las 2 de la mañana de este viernes, luego de que un grupo de vecinos llamaran al 911 para alertar sobre una fiesta clandestina que se estaba llevando a cabo. Ante esta denuncia las autoridades se trasladaron al lugar en cuestión y se encontraron con una inesperada sorpresa.

En realidad lo que sucedía era que Pablo Lescano y el Grupo Trinidad estaban grabando un videoclip. Sin embargo el problema no terminó allí, ya que aparentemente los músicos no tenían la habilitación necesaria para poder realizar esta actividad. Los oficiales solicitaron el permiso pertinente pero los presentes no contaban con él.

Al ver la negativa de los presentes llamaron a Ruidos Molestos y Control de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Santa Fe. El personal de este sector se hizo presente en el lugar y les labraron un acta de infracción. Por el momento desde el entorno de Lescano no se pronunciaron sobre lo sucedido.