Ola de contagios de Covid 19 tras una fiesta de egresados

Hace poco dieron a conocer sobre una fiesta de egresados de alumnos de sexto año del colegio FASTA San José, la cual esta ubicada en Coronel Suárez. El evento fue calificado como "clandestina", por la policía de la zona. Luego de la fiesta se dio a conocer que se disparó una ola de contagios de coronavirus en esa ciudad bonaerense.

Por lo que hasta el momento hay 9 casos confirmados y decenas de personas en cuarentena. Es por esta razón que las autoridades locales radicaran una denuncia penal por la situación.

Luego de saber de esta grave situación, la entidad educativa emitió un comunicado en el que deslinda responsabilidades al afirmar que "fue un evento privado en el que nuestra Institución no tuvo ningún tipo de participación". La misma fue publicada en las redes sociales del colegio.

A su vez desde la institución señalaron que el evento no fue avalado por ninguna autoridad y que no participaron del mismo. La declaración asevera que: "Desde nuestra Institución, hemos puesto al servicio todos los recursos para que las actividades que se proponen no sólo respondan a las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, sino que colaboren en un creciente aumento de hábitos saludables y de cuidado para todos".

A pesar de esto las investigaciones continuarán para esclarecer el hecho.