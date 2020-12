Acusan a Correo Argentino de un robo

La gerenta de Ecommerce de Smarts Tienda Tecno, Aldana Corro fue quien contó que sustrajeron la computadora que habían enviado. En su lugar la reemplazaron por una piedra. La mujer indicó "El paquete fue abierto antes de llegar al comprador".

El hecho sucedió en un local de electrónica ubicado en Córdoba. Se trata de un artefacto valuado en 200 mil pesos, Corro detalló "Siempre les mandamos a nuestros clientes, antes de despachar, fotos del contenido, peso del paquete y fotos de las fajas de seguridad para que tengan en cuenta antes de aceptar cualquier paquete y dar la conformidad en lo recibido". Sin embargo el paquete sufrió cambios no favorables.

Por ello es que generó la denuncia y explicó "Cuando llegó el paquete a destino, el cliente nos avisa que no coincidía en el peso, por lo que nuestro comprador lo rechazó y es enviado nuevamente a nuestro local". Este hecho fue advertido por el local para dar cuenta a sus usuarios en las redes sociales.

Este fue el desencadenante de que denunciaran que no sería la la primera vez que sucede el delito. "Da mucha impotencia y tristeza lo que sucede. Les recomendamos no utilizar este servicio. Una pena que no tengan en cuenta el esfuerzo de las pymes y empresas que nos matamos trabajando para poder crecer", detallaron en su escrito.