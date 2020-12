Llegó el último avión de Londres y analizan cerrar las fronteras

Analizan reforzar el aislamiento por temor a la nueva cepa de coronavirus. Llegó ayer el último vuelo desde Londres tras la decisión de suspender los arribos desde el Reino Unido. El Gobierno ahora analiza cerrar las fronteras del país.

El país transita un alerta mirando a Europa con países que se blindan ante el temor por la nueva cepa de coronavirus y el llamado rebrote que también se teme en la Argentina, además de la preocupación por la suba de casos que se advierte en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Salud, Ginés González García, mantuvo una reunión extensa con los epidemiólogos que asesoran al Gobierno para analizar tanto el nivel de casos de Covid-19 en el país como lo que sucede en el mundo. Dijo que allí no resolvieron medidas en particular como el cierre de fronteras y contó que en ese sentido ”nosotros vamos a tomar todos los días, porque nos juntamos todos los días, las medidas necesarias, pero no se trató de eso, no era este el ámbito. Vamos a estar atentos a lo que pasa y vamos a tomar todas medidas que sean necesarias” . El aumento de casos en Brasil y la decisión de ese país de no impedir la llegada de turistas ingleses, podría definir el cierre de las fronteras argentinas, algo que ya dispuso Uruguay en su territorio para controlar el ingreso desde países limítrofes.

Fuente: Ambito web