Ginés González tras la llegada de la vacuna: "Comienza un camino de construir futuro"

Tras la llegada de la vacuna Sputnik V a la Argentina, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García celebró este hecho histórico. Sin embargo, advirtió que la pandemia no ha pasado.

"Muy contentos por este larguísimo trabajo. Fue un largo proceso de búsqueda porque no sabíamos cuál iba a ser aprobado primero. Pero, la decisión del Presidente fue asegurar la vacunación a los argentinos. Somos un país de los primeros en comenzar con la vacunación", comentó.

En este sentido, dijo que "empezamos un nuevo camino de esperanza de devolver el futuro a los argentinos. En ese aspecto estamos claramente apuntando con las provincias".

No obstante, sostuvo que la preocupación del Gobierno en estos días es porque la pandemia no pasó. "Es indispensable preservar las medidas de cuidado, distanciamiento, reuniones con pocas personas, aire libre, distancia. Y ahora con la esperanza de la vacuna, reforzar más esas medidas", sostuvo.

Además, anunció que en enero llegarán 5 millones de dosis más de la vacuna rusa y en febrero, se completará la entrega de 14 millones de vacunas. Sin embargo, el operativo de vacunación que planifica la Argentina es colocar 51 millones de dosis. El Ministro de Salud, comentó que Argentina ya pagó 22 millones de dosis al laboratorio Astra Zenca y 9 millones más a COVAX. Además, dijo que el Gobierno se encuentra en tratativas con China en busca de comprar dosis producidas en este país.

En este sentido, Ginés Gonzáles García, señaló que el plan de Nación es vacunar a más del 50% de la población para llegar a la inmunidad de grupo. Sin embargo, sostuvo que la dificultad es que no se puede tener todas las vacunas al mismo tiempo por diferentes motivos, sean de producción, reglamentación, testeos, etc.

"Hay un déficit mundial de vacunas. No es un problema de la Argentina. Creo que nosotros estamos bastante mejor que otros países. Este es un camino que será en simultáneo con las provincias. Van a haber 118 mil personas abocadas al operativo. Vamos a vacunar a un 60% más de personas que lo que se hace todos los años. Es un volumen tremendo", dijo el funcionario.

Durante la conferencia, el Ministro dijo que las vacunas se van a aprobando por grupos , según avanza la investigación. Y aseguró la vacuna Sputnik V tiene todos los estudios hechos. "Nosotros no vamos a usar nada que no esté aprobado. Es la misma vacuna pero hay que analizar los resultados en cada uno de los grupos", dijo.

También, aclaró que "el orden de prioridad para la vacunación comienza con el personal de salud porque primeros que toman más riesgo y son más necesarios. Siempre son los que atienden al resto. Por eso los cuidamos. Luego será vacunado el grupo de mas de 60 años en su totalidad".

El titular de la cartera de salud, se refirió además a las negociaciones por al vacuna del laboratorio Pfizer. Dijo que Argentina colaboró con la tercera fase de pruebas vacunando a una gran cantidad de voluntarios. Sin embargo, todavía no está terminada. "No fue nuestro el problema, hubo unas exigencias del contrato que no son cumplibles en la Ley de Argentina. Nosotros tenemos esperanzas de que se resuelva.

Por su parte el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que la llegada de la vacuna representa la expectativa de salir adelante de la pandemia.

"Ya llegaron 300.000 dosis de la vacuna pese a que había algún escepticismo pero no queremos enredarnos en las discusiones que no sean preservar la salud de la Argentina. Hoy estamos muy contentos y con esperanza y expectativa de cuidarnos porque la pandemia sigue y necesitamos reforzar y redoblar las medidas de cuidado para iniciar la campaña de vacunación", dijo en conferencia de prensa.