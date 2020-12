Insólito y extraño robo de un auto

Una joven dejó su vehículo mal estacionado en el microcentro porteño. La grúa se llevó su auto pero lo que siguió fue una denuncia a la empresa de acarreo. Esto se debe a que desapareció y desde la compañía le dice no saber qué pasó. A su vez que se rehúsa a mostrarle las cámaras de seguridad.

La damnificada es Yanina Degorgue, dueña del auto que por el momento no se conoce su paradero. Lo que esta joven define como 'un calvario' comenzó hace unos días cuando dejó su auto mal estacionado en el microcentro. La grúa se lo llevó y dejó una nota con la dirección a la que debía ir a buscarlo. Pero desde ese momento todo fue de mal en peor.

Yanina indicó. "Cuando fui a buscarlo, me dicen que no lo tienen". Después de un ida y vuelta, se retiró y volvió al día siguiente con su madre para pedir explicaciones . Nadie en el lugar supo darle respuesta.

"A mi me dicen que el auto se lo robó una empresa lindera, que está en el mismo playón y se llama SEC Sociedad Anónima. Fui a esa empresa y me dijeron que ellos no sabían nada, que hiciera la denuncia. Ninguna de las dos me quiere dar los registros de las cámaras de seguridad" explicó la joven a los medios. La denuncia ya fue radicada y no fue tomada como robo sino como averiguación de ilícito.