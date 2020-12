Maradona: Dieguito Fernando pregunta por qué su papá se fue al cielo

Verónica Ojeda y su pequeño hijo atraviesan el peor momento de sus vidas. Sucede que la muerte de Diego Maradona sacudió sus rutina.

Una de las panelistas del programa de Angel DeBrito reveló una charla que tuvo con la ex mujer de Maradona. Cinthia Fernández contó que el niño está acongojado por la partida de su padre. Por ello es que comenzará un tratamiento de terapia infantil.

Del mismo modo la panelista indicó que "Dejaron a Dieguito Fernando sin obra social, casi en el instante en el que fallece Diego Maradona. Recordemos que Dieguito tiene un montón de tratamientos pendientes, costosos. Ella llamó y se la habían dado de baja. En este momento la está pagando ella".

Ojeda le habría explicado que el pequeño llora cada noche y "pregunta por qué se fue su papá al cielo con sus abuelos y demás". Por su lado el abogado de Veronica contó como reaccionó el niño al conocer sobre la partida de su padre. "Cuando estoy entrando, Dieguito sale de la camioneta, me agarra la mano, me lleva para el patio y me dice ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’. Y él no puede hablar, es decir, habla, y cada vez habla más de corrido, y me dice así", comentó.