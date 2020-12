Audio de Diego explicando su ausencia a la boda de Dalma

Dos años después de aquel sonado episodio en la vida de la familia Maradona apareció el audio en el que Diego cuenta la verdadera razón por la que no fue al casamiento de su hija Dalma.

Mensaje de voz privado que Diego le envió a su abogado Matías Morla y que Jorge Rial publicó en su programa "Intrusos " La grabación data de abril del 2018 y fue un momento muy duro en la vida del jugador recientemente fallecido.

Dalma Maradona no ingresó de la mano de su padre al encuentro de su esposo Andrés Caldarelli, en un lujoso salón de en la localidad bonaerense de Pilar, adonde asistieron casi 350 personas.

Meses antes de la boda, Dalma viajó a Dubai para arreglar las diferencias con su padre y confirmar su presencia en la celebración. En aquel momento, el conflicto pasaba por la presencia de Rocío Oliva, entonces pareja del Diez, que no había sido invitada al casamiento. Finalmente, pese a que se lo esperó hasta último momento y se especulaba con un arribo sorpresa en helicóptero, Maradona no estuvo present.

"Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no les hicieron nada", Diego sigue: "La Lily, la Kity, la Ana le han dado de comer mil veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían torta fritas a las dos de la mañana en verano. ¡Confirmáselo, confirmáselo! Y confirmáselo también a mis hermanas que yo no voy a ningún casamiento", asegura con tono firme, dándole la indicación a Morla. Este audio confirma que el gran motivo por el cual Diego no fue al casamiento de su hija fue la “no” invitación a sus hermanas.

Ahora, en pleno conflicto entre Dalma y Matías Morla, se conoció un audio revelador del Diez en el que el ex futbolista habla de su famosa ausencia. Y fue por las hermanas de Diego Maradona.

En su momento, Morla había explicado: "Para el resto de los hermanos hubo una traición de los que fueron. Por eso Diego les dijo 'si son amigos de Claudia que la casa se las pague ella'. Y quedaron internas muy fuertes entre ellos".

Fuente: Clarín