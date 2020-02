Audiencia de los rugbiers: uno señaló que eran "todos inocentes"

Este jueves se realizó la primera audiencia de los rugbiers acusados de quitarle la vida a Fernando Baez Sosa en Villa Gesell. En este marco, el abogado de la familia de Baez Sosa detalló lo que fue la primera jornada en el juzgado de dicha ciudad.

"Uno de ellos señaló que todos eran inocentes", señaló Fabián Améndola, abogado de la familia de Fernando ante la prensa. Es que, según visualizó el letrado, no hubo declaraciones por parte de todos los imputados y, aquellos que lo hicieron, no se mostraron arrepentidos. "Me parecieron muy fríos", apuntó.

Además, destacó que la querella ratificó el pedido de prisión preventiva para 8 de los 10 imputados, y aclaró que consideran que hay uno de ellos que no tendría lugar en la causa. Por otro lado, pidieron que se mantenga la calificación de "agresión por placer y alevosía".

En cuanto a la defensa de los rugbiers, destacó que pidieron "prisión domiciliaria" fundamentando la imposibilidad de ayudarlos debido a la "presión de la prensa".

El juez a cargo David Mancinelli del Juzgado de Garantías Villa Gesell señaló que mañana resolverá la causa.