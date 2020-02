En Paraná hay 4 casos confirmados de dengue

En la últimas horas se confirmaron cuatro casos autóctonos de Dengue en la ciudad de Parará, en Entre Ríos. Ante el alerta generado, las autoridades ordenaron una fumigación masiva a fin de evitar la proliferación del mosquito que transmite el virus que puede llegar a ser mortal.

En entrevista con TN, la subsecretaria de Ambiente y Acción Climática local, Vanesa Zehnder, aseguró: "Tuvimos esta semana la confirmación de cuatro casos autóctonos en la zona céntrica de Paraná".

La funcionaria agregó que "este tema hay que tomarlo seriamente para trabajar en lo que es la prevención y la organización de la comunidad para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti que sabemos que es de hábitos domiciliarios. La mejor manera de combatirlo es a partir del trabajo que cada vecino tiene que hacer puertas adentro en su casa tratando de tener un patio limpio y ordenado".

Zehnder explicó que ante un caso confirmado ellos tienen la obligación de hacer la fumigación puerta a puerta. Igualmente la funcionaria reconoció que la fumigación sólo elimina a los mosquitos adultos que están volando, pero las larvas son más difíciles de erradicar.

Sobre el estado de salud de las personas infectadas, la funcionaria confirmó que "no hubo que internarlas, tuvieron los síntomas clásicos del dengue pero no hubo necesidad de internarlas. Ahora se encuentran en sus domicilios con las medidas de precaución que hay que tener en estos casos, por ejemplo poniéndose repelentes para no contagiar a otras personas".

El dengue se transmite por la picadura del Aedes aegypti. Por eso las autoridades insisten en la descacharrización para evitar que el mosquito se reproduzca en elementos que contengan agua

El contagio se produce cuando el mosquito pica a una persona infectada y luego pica a otras personas. Entre los síntomas se incluye fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías. Además es posible que aparezcan erupciones en la piel.

