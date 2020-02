Aberrante: Le tapó la boca a su sobrino de 7 años y lo violó

Un hecho aberrante y un verdadero calvario fue el que vivó un niño de 7 años, al que su tío de 17 años, violaba desde que el pequeño tenía 6 años de edad.

Después de animarse a contarles a su madre y su tía, lo que le hacía padecer su tío, el nene tuvo que ser internado, y actualmente se encuentra en el Hospital Eva Perón.

Según lo publicado por el Diario Crónica, la madre contó que el pasado jueves, después de buscarlo de la casa del padre y darle de comer al pequeño, este le dijo llorando que quería ir al baño. Al preguntarle que le pasaba, le mostro que estaba lastimado y le dijo que le dolía.

Luego, la mamá asustada llamó a su tía, quien tras preguntarle insistentemente al chico, él les contó la verdad, todo el calvario que tuvo que vivir.

"Nos contó que Román le hacía cosas, que le metía el pito y a él le dolía", manifestó la madre. "Recordó que él estaba en la pieza cuando su tío se metió y no lo dejaba salir. Cuando quiso gritar, le tapó la boca, le bajó los pantalones y le metió el pito mientras lloraba. Le decía que parara, porque le dolía"

La víctima, varias veces quiso manifestarlo y pedir ayuda a su abuela pero "no pudo" y su papá "no estaba en la casa", contó. El chico se encuentra internado hace cinco días en el hospital Eva Perón de Merlo: "Está mal. No come, vomita y le pusieron una vía para pasarle la medicación", lamentó.