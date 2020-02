Horror: Hallaron un cuerpo e investigan si es de una mujer desaparecida

Este martes, hallaron el cuerpo de una mujer en la zona del dique Los Alazanes en Capilla del Monte, Córdoba. Ahora, la justicia, investiga si se trata de Mariela Natalí, la mujer de 44 años que desapareció el pasaedo 4 de febrero y es intensamente buscada.

El secretario de Gestión de Riesgos de la Provincia de Córdoba, Claudio Vignetta, confirmó el hallazgo y detalló que los restos se encuentran “en un lugar de mucha dificultad”.

Mariela Natalí, oriunda de Santa Fe, salió a realizar actividad física desde la casa de un tío donde se aloja habitualmente en los veranos y no supieron más de ella. Sus últimas imágenes con vida fueron registradas por cámaras de seguridad de la zona cuando la mujer se dirigía hacia el barrio de La Toma pero no registraron su regreso. También una pareja que estaba cerca del río aseguró que vio a la mujer en una de las ollas del lugar, pero no volvieron a verla.

El fiscal de instrucción de Cosquín, Raúl Ramírez, a cargo de la investigación, manifestó en declaraciones radiales que "se iniciaron actividades de búsqueda y rastreo con todos los recursos humanos y tecnológicos, incluidos detectores de personas con y sin vida. Estamos trabajando otras hipótesis".

Los investigadores especulaban en un principio que la mujer podría haberse desorientado en alguno de los senderos montañosos que además cruzan por ríos que sufrieron importantes crecientes, aunque esa hipótesis fue perdiendo fuerza con el correr de los días. Ahora, están a la espera de la identificación del cuerpo hallado en Capilla del Monte.

Fuente: Crónica