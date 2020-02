Nena fue abusada por su "tío del corazón": desgarrador testimonio

"Ver a nuestra hija hablar y relatar esto es algo totalmente doloroso", aseguró Daniela. V, de 12 años, había contado varias veces el calvario que vivía. En el colegio, a sus padres, en terapia. Sin embargo todo cambió cuando lo que ella había relatado quedó plasmado en la filmación de las cámaras de seguridad instaladas en la casa familiar de San Antonio de Padua.

La habían puesto para protegerse de la inseguridad externa, pero el miedo venía siendo causado por alguien mucho más cercano. Leandro Sebastián Martínez, marido de la prima hermana de Pablo, el papá de la nena, habría abusaba sexualmente de la menor desde hace años. "Cuesta horrores entender esto. Como papás siempre le creímos a ella, pero no podíamos entender que algo así pueda pasar con un familiar de tanta confianza", sostuvo Daniela en diálogo con TN.

"Uno piensa que no puede ser, que tal vez ella se confundió, que fue otra cosa", agregó la mujer. "Me cae la ficha cuando veo el video. Es una situación puntual, en la que ingresan a la habitación de mi hija, él la sostiene del brazo, en un tironeo. Mientras tanto le toca la cola, y luego empieza a descender. No quedan dudas", detalló Daniela.

“V. lo llevó por todos los lugares de la casa donde habíamos instalado cámaras. Cuando me enteré -me hizo escuchar los audios en los que se lo contaba a su niñera, porque no se animaba a decírmelo- y vi que los videos coincidían exactamente con lo que mi hija nos relataba, nos desesperamos”, explicó Pablo. Fue recién entonces cuando los padres de la nena decidieron ir a la Justicia.

“Hablamos con ella y le dijimos que se quedara tranquila, que su mamá y su papá iban a hacer lo que tenían que hacer para que nunca más le volviera a pasar”, contó Daniela. Ese material fue clave para que se avanzara en la investigación y se emitiera una orden de inspección en el country donde vive Leandro.

Para sorpresa de los investigadores, cuando llegaron al lugar, se encontraron con que la familia se había ido de vacaciones y nadie sabía nada de ellos. Martínez es contador, durante los últimos años vivió en varios countries de la Zona Oeste y es socio gerente de una empresa multinacional.

Está prófugo desde el 23 de enero, cuando Pablo Masterrer, fiscal de la UFI Nº11 de Morón, ordenó arrestarlo y allanar la casa que compartía junto a su mujer y a sus dos hijos en el barrio Weston de Francisco Álvarez. Desde el entorno de la víctima creen que no solamente lo ayudaron a fugarse, sino que además su dinero permite que pueda moverse sin ser encontrado.