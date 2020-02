Tarjeta Alimentar: En esta página podes saber si recibís el beneficio

La Tarjeta Alimentar ya está habilitada y se está entregando en todo el país. Para saber cómo, cuándo y quiénes la pueden recibir, ANSES habilitó una página web para tener esta información.

Se trata de la página https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar dónde al ingresar, se coloca el documento y rápidamente informa si se percibe el beneficio o si no se está incluido. De no percibirlo, aparecerá una leyenda: "Usted aún no se encuentra asignado a un operativo activo. Próximamente estará disponible esta información".

Los montos a cobrar dependerán de la cantidad de hijos a cargo. Todos los meses el Gobierno nacional recargará la tarjeta. La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Sólo para la compra de alimentos, excluyendo bebidas alcohólicas.