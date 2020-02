Ginés González sobre el Coronavirus: “me preocupa más la influenza”

El Ministro de Salud brindó junto a funcionarios de su cartera y de transporte una conferencia de prensa al mediodía del miércoles donde señaló que “no hay casos de coronavirus en el país” y que su mayor preocupación en este momento es el virus de la influenza, que golpea fuertemente a los países del hemisferio norte. Asimismo, ratificó que se están cumpliendo “rigurosamente” los protocolos de control de pasajeros que llegan al aeropuerto de Ezeiza.

Al referirse a la realidad mundial en materia sanitaria el titular de la cartera sanitaria señaló que “El dengue es la enfermedad que más impactó en Sudamérica en los últimos años” al tiempo que le restó importancia al caso declarado en Brasil de la enfermedad “Todos los controles suman, pero lo que más suma es la autorreferencia, es decir, informar los síntomas. No veo que por el caso de Brasil nosotros tengamos que cambiar algo. No hay que entrar en pánico. No queremos un pánico colectivo”.

Noticias Relacionadas Video: brutal pelea entre un chino y un argentino tras un chiste por el coronavirus

Además destacó que “En China está perdiendo fuerza la enfermedad. Yo tengo la esperanza de que si el coronavirus llega al país, lo haga tarde o, en todo caso, en un momento en que tengamos una respuesta terapéutica para controlarlo”. Se refirió al esfuerzo que hace el mundo para encontrar una vacuna contra la enfermedad que causó tantas repercusiones a nivel mundial.

https://youtu.be/evg3Q046CHE