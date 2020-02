El femicida de 113 puñaladas salió en libertad: "No encuentro respuesta"

Fabián Gerardo Tablado, el hombre que mató de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en 1996 recuperó, este viernes, la libertad después de 24 años de prisión.

"Siempre me pregunté por qué la maté, no encuentro respuesta. No sé qué decir", dijo al salir de la unidad penitenciaria de Campana donde cumplía condena. El femicida también se refirió a la culpa que generó en él la muerte de Corolina: "Nunca voy a haber pagado en mi interior, en mi conciencia. No hay un día que no pienso en pedir perdón".

Por último, Tablado agregó al recuperar su libertad que "empieza una nueva etapa de vida" pero que "todo el día me pasa por la cabeza". Tablado hoy tiene 43 años (el martes cumple 44). Cuando cometió el crimen tenía 20 años.