El padre de la chica asesinada de 113 puñaladas respondió al asesino que salió en libertad

Edgardo Aló es el padre de la joven asesinada de 113 puñaladas y este viernes lloró de impotencia porque el asesino Fabián Tablado, cumplió 23 años y 9 meses de condena y salió en libertad ante las cámaras de televisión de la Unidad carcelaria 21 de Campana, provincia de Buenos Aires.

El hombre conmocionado aseguró que "esto es un asesinato para perpetua" agregó que "Yo tengo una presión tremenda en el pecho y es de bronca, de impotencia, de asco, porque fijate vos, Carolina (Aló) no tuvo un abogado como tuvo el asesino que pudo salir", dijo en Crónica HD.

"Él (Fabián) minimiza todo. Inclusive hasta la madre dijo que 'Fabián se arruinó la vida'. Perdón, pero por qué no miran para el otro lado y dicen que le arrancó la vida a una chica de 17 años que simplemente no quería seguir de novia con él. ¿Eso no se ve?".

El padre de la víctima contó sobre la historia de Tablado, que fue expulsado de varios colegios por violento y que le robó a su padre clavándole un cuchillo, se trata de "alguien que dijo que va a volver a matar".

"Yo creo que Tablado no puede caminar ni por las calles de Tigre ni por ningún otro lado, pero en Tigre en especial porque no lo quieren los vecinos".

"Dejemos de mentir, que le digan a las cámaras que amás a tus hijas cuando las amenazaste de muerte, cuando no le pasaste ni un solo peso a tu ex mujer para poder mantenerla. ¡De qué amor me estás hablando!".

Cuando le preguntaron sobre el perdón que pidió Fabián Tablado ante las cámaras el hombre dijo: "está mintiendo desde el minuto cero con que no se acuerda de lo que hizo, que pide disculpas. Perdón a mí no, perdón a Carolina. En ningún momento lo escuché decir que pide perdón a ella. Eso es fundamental y ahí te das cuenta de lo que es este asesino".

