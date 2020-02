Brutal golpiza a un rugbier entre 15 personas: terminó grave

Un joven que se desempeña en un equipo de Rugby recibió una tremenda golpiza por parte de una patota de 15 personas cuando asistía a una fiesta. Según manifestaron testigos de, todo se produjo porque el joven damnificado quiso defender a una amiga.

El episodio comenzó cuando Milo, la víctima, se encontraba con amigos en una fiesta en Don Torcuato. Allí, algunos presentes señalaron que una joven estaba siendo acosada y hasta habría sufrido algunos manoseos por parte de 5 personas. Fue cuando el joven intervino. En ese momento, la seguridad del lugar echó del establecimiento al joven y a un amigo.

Minutos más tarde, los 5 agresores y 10 personas más encontraron en la puerta a Milo y comenzó el ataque. El joven en cuestión acusó, horas más tarde en un medio nacional, que hubo ensañamiento por practicar este deporte.

"Yo me desperté en la ambulancia, no me acuerdo de nada", concluyó el joven.