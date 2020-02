Hallaron muerta a una recién nacida que falleció por hambre

El hallazgo del cuerpo de una bebé de unas 40 semanas de gestación muerta dentro de una bolsa de residuos conmocionó a todo Santiago del Estero. A este horror se suma que la madre de la pequeña dejó una carta en la que aseguraba que quería perder este “error”.

Con el paso de las horas se supo que la progenitora de la pequeña que murió, literalmente, de hambre, se llama Florencia Ruiz y que hace unas semanas fue a un hospital por una hemorragia que presentaba.

Noticias Relacionadas Más de 30.000 serán los beneficiarios de la Tarjeta Alimentaria

Ahora se supo que la niña llegó a nacer con vid y se cree que luego la misma Ruiz la dejó en un descampado. Junto al cuerpito de la menor dejó una nota que dice: “Quiero perder esto que fue un error en mi vida por ser tan pelotuda. Si me daba cuenta, esto no me iba a pasar y hoy iba a ser tan diferente tantas cosas. Pero mañana va a cambiar, mañana hago el intento de perderlo por mis propios medios”, redactó la mujer en la carta con nombre y apellido.

La criatura, de entre 38 y 40 semanas de gestación. Tras la autopsia, los médicos forenses confirmaron que la bebé nació vivo y que la causa de su muerte fue por falta de alimentación.

La Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de Santiago del Estero, María Ximena Jerez, pidió que aún no detengan a la mujer sospechada de parir y abandonar a su bebé. Si bien Jerez expresó que hay pruebas suficientes que indicarían a la mujer como autora del delito de abandono de persona seguido de muerte, todavía faltan algunas evidencias claves para la causa.

Por su parte, el abogado defensor de la acusada pidió que le den la excarcelación porque no tiene antecedentes y, además, porque aún no está comprobado si la beba hallada sin vida es hija suya.

El próximo 14 de febrero se sacarán muestras de ADN de la mujer para compararla con restos de placenta y el cordón umbilical hallado junto al cadáver. También harán pericias caligráficas a la carta secuestrada y buscarán encontrar al padre de la bebé ya que, al parecer, la carta iba dirigida a este hombre.