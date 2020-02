Cristina pidió por una “quita sustancial" de la deuda

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a La Habana para presentar su libro “Sinceramente”, allí aseguró que el FMI “debería establecer una quita sustancial” de la deuda, “porque se hizo un préstamo comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo y violando las obligaciones que tiene el propio Fondo”.

Días después de que el presidente Alberto Fernández recorriera Europa para pedir apoyos de cara a la negociación de la deuda, la expresidenta aseguró que el FMI violó sus propios estatutos al prestar 44 mil millones de dólares.

“Dieron un préstamo violando el estatuto. Ahora escucho que no se puede hacer una quita al capital del Fondo porque su estatuto lo prohíbe. También prohíbe que se den préstamos para que se fugue el dinero ¿por qué vamos a hacer valer una prohibición y otra no? Apliquen el estatuto entero”, manifestó.

“El endeudamiento es uno de los problemas estructurales más importantes de la Argentina. Tenemos claro que no podemos pagar si no nos dejan crecer y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondos a la economía”, aseguró la exmandataria en la sala Nicolás Guillén en donde presentó su libro.

Cristina habló también de las causas que hay en su contra y aseguró que el “lawfare” (guerra judicial) “tuvo un componente mafioso” y opinó que 2en la Argentina el lawfare tuvo un componente mafioso: ir contra la familia. Esto se tradujo en la persecución a mis hijos pero especialmente a Florencia, tal vez por verla vulnerable, tal vez porque advirtieron en mi vida cotidiana era un lugar muy especial para mí”, opinó.