Coronavirus: el Gobierno Nacional invierte $1700 millones para luchar contra la enfermedad

El presidente Alberto Fernández dispuso un fondo extra de 1700 millones de pesos para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y de los hospitales, en el marco de la evolución de los casos por coronavirus, anunció esta tarde la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.



Vizotti aseguró además que el país “trabaja en una fase de contención y observando lo que sucede en Europa” y recomendó el "aislamiento social" para mayores de 65 años y "minimizar las actividades con público", así como "evitar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación del virus, aunque estén asintomáticas".



En una conferencia de prensa que se brindó en Casa de Gobierno tras una reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández, de la que participaron integrantes del gabinete, la funcionaria agregó que la "recomendación" es "no viajar a Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur", donde hay mayores casos de coronavirus.

Vizzotti, resaltó la necesidad de asistir al "sistema de salud" ante "síntomas" de coronavirus como "fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria", además del "antecedente de haber estado en lugar de transmisión". En la conferencia de prensa, la funcionaria reiteró que el "foco" del Gobierno es dar a conocer y difundir "información en forma transparente y basada en evidencia sobre recomendaciones" para que la población sepa cómo actuar. Adelantó que el Gobierno tiene prevista la adquisición extra de vacunas antigripales ya que sostuvo que "disminuye la mortalidad" en personas infectadas con coronavirus.



Por su parte, el médico infectólogo Pedro Cahn, de la Fundación Huésped, afirmó que no está "comprobada" la "circulación local" del coronavirus y advirtió que se está en presencia de una "epidemia dinámica", lo que implica que "lo que es cierto hoy puede ya no ser cierto en algunas semanas o días". "Hay una diferencia en términos de riesgo entre la población general y la de más edad", indicó Cahn, en referencia a que "no hay casos en niños, y los de menores de 30 son muy leves, que no afectan más que en un episodio respiratorio".



Cahn apeló hoy a la "responsabilidad social" de los ciudadanos ante el coronavirus y pidió que la gente que regrese de países de circulación de esa enfermedad "evite asistir" a lugares de concentración y "mantenga 14 días de distanciamiento social". "Los argentinos nos hemos caracterizados por ser solidarios, y cada uno tiene que jugar un rol", enfatizó el especialista.





La embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mirta Roses, aseguró en el mismo contexto que el objetivo es la "reducción de la mortalidad" y alertó sobre la "vulnerabilidad del país" debido a la "demografía con alta expectativa de vida", es decir personas mayores de 65 años.