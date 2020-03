Entregaron a su hijo por violento, tras brutal ataque en un colectivo

Tras el violento ataque a codazos de un joven a otro en un colectivo, los padres del agresor, lo entregaron a la policía. En el video que se viralizó, se puede ver como un chico de 16 años, golpeó brutalmente a otro a bordo del transporte público en la localidad de Melchor Romero, ciudad de La Plata.

Noticias Relacionadas Video: salvaje ataque a codazos de un joven a otro en un colectivo

Pero eso no fue todo, porque horas más tarde, apareció otro video que muestra como el sujeto, siguió agrediendo a otro joven una vez que bajó de la movilidad. Allí, se ve como el sujeto tiene arrodillado a un joven que aparentemente intentó defender a la víctima del colectivo. El sujeto le dio una violenta patada en la cabeza, seguida de más golpes. En ese entonces, vecinos de la zona intervinieron y lograron detener la actuación del agresor.

El joven quedó identificado y las imágenes, llegaron hasta los papás del chico violento, quienes decidieron entregarlo a las autoridades policiales, según informaron en una nota con Telefe Noticias.

"No es el hijo que yo crié. No son los valores que le inculqué. Vi a otra persona", reveló la mamá del joven en la televisión. Y contó que "una vecina me mandó un mensaje me mostró un video, estaba muy nerviosa. Después de un rato lo levanté a mi hijo, le conté lo que había pasado y lo presenté en la fiscalía ese mismo día".

"Se tiene que hacer cargo de lo que hizo y yo no lo voy a ocultar. Pensé que era un Fernando más cuando vi como lo golpeaba", comentó la mujer, en referencia a Báez Sosa, el chico asesinado por los rugbiers en Villa Gesell.

Por su parte, el papá del chico, dijo que le pedía disculpas a los padres del joven agredido. "Es lo único que me sale, porque lamentablemente no hay un libro que te enseñe a ser padre y yo no le enseñé eso. Por suerte el chico no tiene golpes de gravedad", comentó.

La mamá del chico, sostuvo que "yo no voy a apañar esto. Que la justicia haga lo que tiene que hacer". Y detalló que su hijo estaba solo al momento de los hechos. Según el testimonio de la mujer, los chicos que filmaron no estaban con él, sino que los encontró en la parada del micro y le pagaron el micro. Luego, filmaron porque sospecharon que algo iba a pasar con el joven.

En la entrevista, los papás del agresor, contaron que está arrepentido y quiere hablar personalmente con los padres y con el chico al que agredió brutalmente.