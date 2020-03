Estos son los 170 medicamentos que otorgará gratuitamente el PAMI

El presidente de la República Argentina presentó este martes, junto con Luana Volnovich (directora del PAMI), el nuevo listado de los 170 medicamentos esenciales que se entregará de forma gratuita a los más de 5 millones de jubilados afiliados al PAMI.

Esta determinación se tomó como parte del programa “Vivir Mejor”. Además, Fernandez informó que estos medicamentos comenzarán a entregarse desde el próximo miércoles 11 de marzo.

En su discurso el mandatario comentó: “No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo”.

El listado con los 170 medicamentos esenciales gratuitos es el siguiente: