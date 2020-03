Insólito: en medio de la pandemia, decidieron fugarse a la Costa

Este lunes, miles de personas decidieron tomar unas “mini vacaciones” y partieron a la ciudad balnearia de Monte Hermoso. Una cola grande de autos se pudo ver rumbo a la ciudad balnearia. Esto sucedió en el primer día de aislamiento preventivo y la suspensión de clases propuestos por el gobierno Nacional.

En la invasión de turistas en la Costa, hubo cerca de dos kilómetros de cola de autos para entrar en la ciudad balnearia, el mismo día en que la cifra de contagiados ascendió a 65.

El caos vehicular generado se acrecentó cuando la municipalidad de la Ciudad de Monte Hermoso comenzó a aplicar un control “preventivo y exhaustivo”. A los “turistas” que ingresaron al balneario, se les hizo un cuestionario, el cual debieron firmarlo, con carácter de "declaración jurada", en el cual se les preguntó "si provienen de alguno de los países declarados de riesgo y si presentan alguna sintomatología como fiebre, tos y dolor de garganta".

Según afirmaron desde el municipio de la ciudad de la Costa, al visitante se les consultó además "si estuvo en contacto con alguna persona sospechada de contaminación del coronavirus además de informar donde se alojará en la ciudad y dejar un número de contacto".

Alberto Fernández, uso su cuenta de Twitter para referirse a esta insólita situación. El presidente, pidió a la gente que se cuide y que cuide a sus hijos. “Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!” escribió el mandatario.

