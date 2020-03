Alberto Fernández sorprendió por WhatsApp a los oyentes de una radio

Una situación particular se dio este miércoles cuando el presidente Alberto Fernández envió un mensaje a un programa de radio donde les pidió a los argentinos que se queden en sus casas. “Lo mejor que podés hacer es quedarte en tu casa” dijo el mandatario.

Cuando nadie se lo imaginaba, Fernández se sumó activamente a la campaña #Noesporvosesportodos impulsado desde el programa que conduce Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. El audio fue enviado por el mandatario al celular privado del periodista.

El mensaje del presidente fue emitido al aire junto al de otros oyentes que participaban de la consigna radial. En los diferentes comunicados, los radioescuchas, se expresaron sobre la cuarentena y el avance de la pandemia.

En el mensaje al programa, el presidente se permitió hablarle al pueblo argentino como si fuera una mini Cadena Nacional. “Hola, soy Alberto Fernández de Olivos. Trabajo de Presidente. Estoy escuchando todos los mensajes que pasan en ese programa y me parece espléndido que la gente se comprometa y se quede en su casa". El mandatario hizo énfasis en que lo que más se necesita es que la gente se quede en su casa.

En otra parte del audio, Fernández, se refirió a aquellos que están justificados que no cumplan al 100% el aislamiento voluntario, nombrando a “los que tengan que curar la salud de otros, los que tienen que producir alimentos, los que tengan que generar remedios para que todos estemos sanos”. Ya en el final del mensaje radial, el presidente volvió a repetir que lo mejor que se puede hacer en estos momentos es quedarse en la casa: “Pero lo mejor que podés hacer es quedarte en tu casa; no sabes cómo ayudas de ese modo porque no es por vos, es por todos”.