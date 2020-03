El Pastor Giménez insiste que el alcohol en gel bendecido cura a los infectados

Luego de que se viralizara un video en donde el Pastor Giménez ofrecía por mil pesos alcohol en gel “bendito” a sus fieles, la Justicia intervino a fin de desenmascarar a este hombre por jugar con la necesidad y la desesperación de la gente en esta época de pandemia.

Noticias Relacionadas Máxima tensión: el minuto a minuto de la llegada de los sanjuaninos del crucero

Imputado por venta de alcohol en gel adulterado y a un elevado precio, Giménez habló con TN y se defendió de las acusaciones: "Los que me conocen saben que no es verdad", aseguró.

"La denuncia no va a prosperar porque yo no vendo alcohol en gel. Quien hizo la denuncia es la abogada de mi exmujer, la Pastora Irma", señaló y agregó: "Predico desde 1975 y soy uno de los predicadores más populares del país y los que me conocen saben que nuca he vendido nada. Yo creo que la fe mueve montañas, pero esto no lo digo yo sino la Biblia".

Luego el predicador se cruzó con el periodista Santiago do Rego quien le dijo: "Mezclar alcohol en gel en este contexto de enfermedad con un propósito fuerte o una ofenda de fe es confundir a la gente, porque se piensan que se llevan un alcohol en gel bendecido o con propiedades especiales", dijo el periodista.

Ante la acusación Giménez dijo: "Lo hago con mi gente, que hace años que estamos. Yo hablo de un pacto con mis discípulos y ellos saben que cuando se habla de eso quiere decir que llegó la hora de que todos colaboremos. Mi Iglesia no tiene subvención del Estado, se financia de ofrendas voluntarias".

Visiblemente molesto Do Rego dijo: "Lo que usted hace es extorsión. Si usted mezcla alcohol en gel, más escasez, más coronavirus, es muy irresponsable. Yo le cuento lo que le pasa a la gente cunado ve esto y soy respetuoso de todos los credos. Si usted reparte alcohol en gel que sea un producto mínimamente aprobado por la ANMAT".

Finalmente el predicador mantuvo su postura y afirmó: "Parecería que yo soy el cuco y estoy aprovechándome. Yo amo al país. Nuestro ministerio se llama 'Cumbre de los milagros' porque creemos en ellos".