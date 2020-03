Estudian congelar por 6 meses el pago de alquileres e hipotecas

La cuarentena obligatoria es importante para frenar el avance del coronavirus pero traerá aparejado grandes pérdidas en la economía Argentina. Es por ello que Alberto Fernández aseguró este miércoles que el Gobierno prepara un proyecto de ley para congelar el precio de los alquileres por 180 días y suspender los desalojos por falta de pago.

Noticias Relacionadas El Gobierno decidió frenar el regreso de los argentinos varados en el exterior

Además, el gobierno pretende fijar las cuotas mensuales para los deudores de créditos hipotecarios UVA y prohibirá las ejecuciones. El presidente confirmó que el proyecto lo trabaja la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra. La idea es que ingrese pronto en el Congreso a través de la Cámara de Diputados.

Los anuncios de Fernández implican que los inquilinos mantendrán el mismo valor del alquiler por los próximos seis meses, aún cuando tengan en ese plazo el ajuste semestral que establece el contrato.

Noticias Relacionadas Confirmaron 117 nuevos casos de coronavirus y ya son más de 500 infectados

“Le pedí a Sergio Massa que se ponga a estudiar el tema”, aseguró Fernández en una entrevista televisiva en el canal Telefé. El diputado ya cuenta con un proyecto de ley de este tipo, pero este jueves se reunirá con Ibarra de la secretaría de Legal y Técnica para delinear un proyecto único y así llevarlo al Congreso.

Como se trata de una medida con modificaciones tributarias y penales, debe tratarse en el Congreso obligatoriamente. Todavía queda confirmar la modalidad en la que se le dará tratamiento a estos proyectos de ley. Fuentes parlamentarias no descartan implementar un sistema mixto, con algunos legisladores en el recinto y otros conectados al debate de manera virtual.

Otros países como Estados Unidos, Francia y España ya dispusieron medidas similares, como la suspensión de desalojos y el freno del pago del alquiler.

Cabe destacar que la batería de anuncios de la semana pasada se sumaron en estos días el ingreso de emergencia para los monotributistas y la prohibición del corte en los servicios públicos.