¿Extienden la cuarentena?: Qué dijo Alberto Fernández

Este jueves, medios nacionales aseguraron que el Gobierno Nacional extenderá la cuarentena obligatoria en el país. El presidente Alberto Fernandez, había declarado hace unos días que “no me va a temblar el pulso para extender la cuarentena”.

El primer mandatario nacional, realizó una entrevista con la Televisión Pública, y se refirió a la posibilidad de estirar el periodo de aislamiento y al retorno del ciclo lectivo. “Las clases pueden esperar. Si algo que no me urge es el inicio de clases. Después vemos como compensamos esos días. No tiene mucho sentido subir a un chico o un adolescente a un colectivo para que termine infectado a esa edad. Eso puede esperar”, sostuvo. Y agregó que “nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar un mes antes o un mes después el colegio”.

En cuanto a la posibilidad de extender la cuarentena en los próximos días, el Presidente, señaló que “vamos a ver cómo evoluciona la situación en estos días. Tenemos que ser cuidadosos". Alberto Fernández, dijo que “la cuarentena es un problema porque paraliza la economía, pero necesitamos, antes que nada, preservar la salud de la gente. Lo más importante es preservar la salud de la gente, que el contagiado no se contagie y que el que se contagió salga lo más rápido posible del trance”.

Según publicó Infobae este jueves, el Gobierno Nacional analiza prorrogar la cuarentena hasta el 13 de abril, mientras que Ámbito, señaló que altas fuentes de Casa Rosada, comentaron que la medida podría se extendería hasta el 30 de abril inclusive.

Quien también se refirió al tema fue el diputado nacional Walberto Allende, quien en diálogo con Canal 13, indicó que “creo que se va a extender el aislamiento”. Y explicó que “habrá que esperar unos días más los resultados de esta cuarentena, que me parecen van a ser positivos. Pero también pensando en lo que viene, donde seguramente las medidas van a ser más fuertes de las que ya se han tomado”.

Por el momento, Fernández volvió a pedir a los argentinos que se queden en su casa y cumplan con la medida para reducir la cantidad de contagios que este jueves llegó a 589 casos positivos y 12 muertos en todo el territorio nacional. “Todos tenemos que entender que estamos en una situación crítica y tenemos que tratar que a todos nos duela lo menos posible el momento que estamos viviendo", sostuvo Alberto Fernández.