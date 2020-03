ANSES confirmó cuando cobran los $10 mil quienes tenga AUH o AUE

Este domingo desde ANSES confirmaron la fecha para el primer grupo de beneficiados por el Ingreso Familiar Extraordinario impuesto por el Presidente, Alberto Fernandez, a raíz de la cuarentena obligatoria como medida preventiva para el contagio de coronavirus. Los primeros elegidos para cobrar son aquellas personas que perciban Asignación Universal por Hijo o Asignación Universal por Embarazo. Para este grupo de personas el depósito del beneficio se realizará el viernes 3 de abril. Cabe destacar que este beneficio extraordinario de hasta $10.000 está destinado a desocupados, trabajadores informales, monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Noticias Relacionadas ATENCIÓN: Banco San Juan informó cómo cobrar sin tarjeta de débito

Las inscripciones para este beneficio comenzaron el viernes 27 de marzo, pero cabe destacar que este grupo de AUH y AUE cobran primero porque como ya estaban registrados en el sistema fue más rápido poder determinar quienes podían acceder al IFE. Con respecto a los jubilados de la mínima, pasa una situación similar a la anterior, al estar registrados en ANSES se hace un repaso para ver quienes cumplen con los requisitos para poder cobrar este incentivo. Pero a diferencia de los beneficiarios de AUH y AUE, los jubilados cobrarán directamente el IFE junto a la jubilación de abril, el día que está estipulado en el calendario. El resto de los inscriptos que no cumplan con ninguna de estas dos situaciones, se le irá avisando que día cobrarán.

Con respecto a la forma de cobro de este beneficio se hará con la misma tarjeta que se cobra AUH, AUE, jubilaciones o pensiones. Pero para aquellos que no tengan tarjeta para cobrar en cajero automático se está analizando como se realizará la forma de pago. En su cuenta oficial de Twitter, Alejandro Vanoli, titular de ANSES dijo, "Sabemos que muchas personas que están en condiciones de inscribirse al Ingreso Familiar de Emergencia no tienen cuenta bancaria. Para estos casos, estamos estudiando la posibilidad de implementar mecanismos alternativos para que puedan cobrar." Sin embargo, según dijo el titular de La Bancaria, Mario Matic, a CANAL 13, en la provincia se baraja la posibilidad que se pague a través de cajeros automáticos del Banco Nación. La temática será enviar un mensaje de texto a quienes no tiene tarjeta ni cuenta bancaria, con una clave para que puedan ingresarla al cajero y retirar el dinero. Pero todavía no está confirmado.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Sabemos que muchas personas que están en condiciones de inscribirse al Ingreso Familiar de Emergencia no tienen cuenta bancaria. Para estos casos, estamos estudiando la posibilidad de implementar mecanismos alternativos para que puedan cobrar.</p>— Alejandro Vanoli (@avanoliok) <a href="https://twitter.com/avanoliok/status/1243236503846883328?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Con respecto a quienes cobran primero hay que destacar. Los beneficiario de AUE recibirán en total $3.103, de los cuales el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante de forma anual con la presentación de la Libreta de Asignación Universal. Por su parte AUH cobrarán $3.103 por hijo y $10.111 por hijo con discapacidad, siendo también que el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante de forma anual con la presentación de la Libreta de Asignación Universal. Con respecto a la AUH la cobrarán aquellos que además de cumplir con los requisitos esté conviviendo con el menor, ya sea padre o madre.