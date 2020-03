¿Qué dijo Alberto Fernández sobre el primer caso de coronavirus en el país?

Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en la Argentina, el presidente Alberto Fernández se expresó al respecto en rueda de prensa en Casa Rosada, y dijo que “No deberíamos alarmarnos. Sí estar atentos” dijo el primer mandatario nacional después que se el Ministerio de Salud Pública confirmara la información.

Estas declaraciones se suman al tono calmado que tuvieron las del ministro de Salud de la Nación quien aseguró que “al paciente lo detectamos con tiempo".

"Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera, no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, sí, estar atentos, señaló Fernández al salir del almuerzo que tuvo en la Casasa Rosada con el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández

En conferencia de prensa ofrecida esta tarde en la cartera de salud, González García destacó que el paciente "colaboró intensamente con las autoridades" tras detectar los primeros síntomas de la enfermedad. Explicó que "permanece internado" y sostuvo que "es un caso de intensidad leve" que afectó a "un pasajero que viajó en primera clase, lo que limita las posibilidades".



Por su parte, Fernán González Bernaldo de Quirós, ministro de Salud porteño, explicó que "se aplicó un protocolo de la ciudad de Buenos Aires en los hospitales públicos y privados, y en este caso particular, este primer caso apareció en el sector privado de salud, que tenía todos los protocolos apropiados y de manera segura".