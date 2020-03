ALERTA: Analizan abrir los bancos para pagar a jubilados sin tarjeta de débito

Este lunes, el Gobierno Nacional y la Asociación Bancaria, analizan la posibilidad de abrir los bancos esta semana para el pago de jubilaciones. En declaraciones a medios nacionales, el secretario de la Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que prestarán la colaboración necesaria. “Tenemos un gran problema que es la cantidad de jubilados y gente que va a los cajeros automáticos”, reconoció el dirigente en Crónica TV.

La semana pasada, hubo grandes aglomeraciones de personas en los cajeros automáticos para cobrar jubilaciones y beneficios sociales. Esta situación, preocupó a las autoridades del Gobierno ante el riesgo de contagio de la COVID-19, en medio de la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional.

En este sentido, Palazzo, señaló que mantuvo un contacto telefónico con el presidente Alberto Fernández por la mañana de este lunes para analizar la posibilidad de abrir las entidades únicamente para el pago de haberes a beneficiarios que no cuenten con tarjeta de débito. El Secretario, dijo que esperan que el Banco Central de la República Argentina, emita el pedido para que las entidades abran sus puertas a partir del miércoles.

Las reuniones para definir esta medida seguirán durante la jornada del lunes con autoridades de la Presidencia, comentó Palazzo. “Vamos a buscar la forma que a través de equipos de voluntarios se pueda dar atención a casos específicos como jubilados que no tienen tarjeta de débito”, detallaron en la página web de la Asociación Bancaria.

Ante la posibilidad de la apertura de los bancos, el dirigente, pidió prioridad en la atención a aquellos jubilados que no tienen tarjeta de débito para operar en las terminales automáticas. “Hay que tener en cuenta que lo que se pone en la calle son 7 millones de jubilados que son los de mayor riesgo. Todo el esfuerzo de la cuarentena se va a dilapidar cuando los jubilados salgan a las calles. Sería bueno darle la prioridad a los que no tienen la tarjeta”, sostuvo.

Sergio Palazzo, indicó que analizarán junto al Gobierno los mecanismos de atención en las sucursales bancarias, para asegurar las medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus. El dirigente, señaló que para cumplir con el protocolo de prevención, las personas deberán respetar las distancias establecidas entre sí, y no podrá haber más de dos, tres o cuatro personas a la vez dentro de las instituciones, ente otras normativas recomendadas por la Organización Mundial de la salud y el Ministerio de Salud de la Nación.

Finalmente, Palazzo, dijo que “se va a abrir claramente porque hay gente que no puede cobrar. Pero los que tienen tarjeta que no vayan porque si no vamos a trasladar la cola del cajero a los bancos. Nosotros pedimos prioridad a los que no tienen tarjeta”.